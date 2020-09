Nieuws

Nieuwe regels voor groepsgrootte gelden niet voor pretparken, kermissen en dierentuinen

Nieuwe landelijke coronaregels met betrekking tot groepsgrootte, die het kabinet maandagavond heeft aangekondigd, gelden niet voor attractieparken. Bij buitenactiviteiten mogen nog maximaal veertig mensen samenkomen, binnen geldt een maximum van dertig. Voor pretparken, kermissen en dierentuinen verandert er voorlopig echter niets.



Die plekken zijn door het kabinet aangemerkt als doorstroomlocaties. "Dat zijn plaatsen waar mensen simpel gezegd niet stilzitten, maar bewegen", legde minister-president Mark Rutte uit tijdens een persconferentie. "Daar gelden de maxima van dertig en veertig niet, want dat zou tot bizarre situaties leiden."





Rutte gebruikte het grootste attractiepark van de Benelux als voorbeeld. "Dertig personen in het Rijksmuseum of veertig in de Efteling is natuurlijk redelijk absurd." Locaties als pretparken bepalen in overleg met de veiligheidsregio hoeveel bezoekers toegelaten mogen worden. Daarbij moet anderhalve meter afstand houden tussen gezelschappen voortdurend mogelijk zijn, om coronabesmettingen tegen te gaan.



Extreem

Voor Nederlandse attractieparken geldt in de meeste gevallen dat momenteel maximaal 50 procent van de maximumcapaciteit gebruikt wordt. Dat wil niet zeggen dat parken automatisch maar de helft van het gebruikelijke bezoekersaantal halen: de maximumcapaciteit wordt normaal gesproken namelijk alleen daadwerkelijk gehaald op extreme topdagen.

