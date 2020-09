Dolfinarium

Experts hebben veel commentaar op Dolfinarium: ondermaatse verblijven, weinig educatie

Er valt heel wat te verbeteren bij het Dolfinarium in Harderwijk. Tot die conclusie komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van een nieuw verschenen rapport. Het ministerie gaf de Visitatiecommissie Dierentuinen vorig jaar de opdracht om het bekende zeedierenpark onder de loep te nemen.



In oktober 2019 brachten leden van de commissie en een medewerkster van het ministerie een bezoek aan het park om te ontdekken of de dieren in het Dolfinarium goed behandeld worden en in hoeverre er sprake is van een educatieve boodschap. De conclusie: de dieren worden goed verzorgd, maar sommige verblijven laten te wensen over en een educatieve boodschap is op veel plekken ver te zoeken.





Zo voldeden de presentaties met dolfijnen en Californische zeeleeuwen niet aan de Europese dierentuinrichtlijnen. "De dieren worden te veel gebruikt als performers", schrijft de commissie. Ze vertonen voornamelijk "onnatuurlijk gedrag". Dat zorgt voor een "verkeerde boodschap". "De presentaties stemmen niet overeen met de huidige inzichten over moderne dierentuinen."



Risico

Het aanbieden van fotomomenten met dolfijnen en zeeleeuwen wordt bestempeld als "een risico voor de bezoeker". Bovendien is het educatief niet van toegevoegde waarde. "Deze dieren zijn geen huis- of knuffeldieren." De shows met dolfijnen in de grote koepel gaan gepaard met veel licht- en geluidseffecten. "Terwijl met name de laatste jaren het grote publiek door natuurbeschermingsorganisaties geïnformeerd wordt over de schadelijke effecten van onderwatergeluiden op zeezoogdieren met een sonar."



Het verblijf van de Californische zeeleeuwen voldoet volgens de commissie niet aan de eisen gesteld in de dierentuinvergunning. Dat geldt ook voor het leefgebied van de dolfijnen in de koepel. "Deze verblijven bieden weinig uitdaging en bieden geen of onvoldoende daglicht voor deze dieren. De Californische zeeleeuwen hebben zelfs helemaal geen buitenverblijf." Over het buitenverblijf van de Stellerzeeleeuwen schrijft men dat het "gedateerd" is. "Qua grootte en diepte voor deze grote zeezoogdieren. Deze dieren moeten de gelegenheid hebben om dieper te kunnen duiken."



Niet te begrijpen

Ook op het gebied van educatie valt er nog een hoop te verbeteren, ontdekte de commissie. Veel shows draaien om entertainment in plaats van om het overbrengen van een educatieve boodschap. "Voor het publiek is bijvoorbeeld niet te begrijpen waarom de ene helft van de dolfijnen in een natuurlijk ogende omgeving zwemt en de andere helft in een klassieke dolfinariumopstelling."



Het controlebezoek vond ruim een jaar geleden plaats. In de tussentijd zijn er al enkele zaken aangepast, benadrukt het Dolfinarium in een reactie. Zo werd de oude dolfijnenvoorstelling vervangen door de meer educatieve productie Oceanica en moest de klassieke zeeleeuwenshow plaatsmaken voor een educatieve presentatie.



Afspraken

"Onze nieuwe voorstelling Oceanica voldoet aan alle eisen", laat de directie weten in een verklaring. Het park zegt goede afspraken gemaakt te hebben met het ministerie. "Deze afspraken passen in het beleid dat het Dolfinarium heeft ingezet in 2017 richting meer educatie. Het dierenwelzijn heeft onze hoogste prioriteit."



Andere punten in het rapport kunnen voorlopig niet aangepakt worden, omdat het Dolfinarium door de coronacrisis in financiële moeilijken zit. "Er is de afgelopen periode veel bezuinigd op allerlei vlakken, maar er moet meer gebeuren om het hoofd boven water te houden. Grote investeringen zijn voorlopig uitgesteld."



Blijdorp

De visitatiecommissie die vorig jaar te gast was in het Dolfinarium, bestond onder andere uit oud-Blijdorp-directeur Marc Damen, olifantenverzorger Marjo Hoedemaker van DierenPark Amersfoort, bioloog Koen Brouwer en Sofieke Bouwman, voormalig dierverzorger bij Apenheul en oud-bestuurslid bij de European Association of Zoos and Aquaria.

