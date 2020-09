Walibi Holland

Walibi-bezoekers bekogeld met modder tijdens achtbaanritje

Enkele bezoekers van Walibi Holland zijn afgelopen zondag bekogeld met modder toen ze een ritje maakten in een achtbaan. Dat vertellen verschillende betrokkenen aan Looopings. Op het evenemententerrein naast het pretpark vond afgelopen weekend Mud Masters plaats, een stormbaan door de modder.



Er deden verspreid over twee dagen dertienduizend mensen aan mee. Het parcours liep langs Walibi's nieuwste rollercoaster Untamed. Zondagmiddag ging het fout. Deelnemers van Mud Masters zijn met modder gaan gooien naar de voorbijrazende achtbaantrein van Untamed.





Walibi-bezoekers kwamen daardoor onder de modder te zitten. "Toen de trein terug in het station kwam, hadden de passagiers modder en harde stukken zand in hun haar en op hun gezicht", beschrijft een ingewijde. Medewerkers van Walibi besloten de attractie daarop tijdelijk stil te zetten, zodat de trein en de bezoekers schoongemaakt konden worden.



Respectloos

Eén van de inzittenden heeft direct een klacht ingediend bij de organisatie van Mud Masters. "Deze actie is ronduit respectloos en gevaarlijk als er een trein met 92 kilometer per uur voorbijkomt", zegt hij. Het management van het evenement heeft inmiddels telefonisch contact met hem opgenomen om excuses aan te bieden.



Mud Masters-oprichter André Skwortsow betreurt de gang van zaken. "Wij waren bijzonder verrast over het gemelde incident en nemen dit uiteraard serieus aangezien veiligheid onze prioriteit is", meldt hij in gesprek met Looopings. "Sinds 2012 organiseren wij events en wij hebben nog niet eerder dit soort gedrag gezien."



Vervelend

Skwortsow biedt nogmaals zijn excuses aan. Ook zegt hij: "Wij hebben een goed gesprek gehad met de melders en onder meer aangegeven dat wij het vervelend vinden wat er gebeurd is." Een woordvoerster van Walibi sluit zich bij die verklaring aan.

