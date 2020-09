Disneyland Paris

Disneyland Paris viert Halloween in coronatijd: dit is er mogelijk

Ondanks alle coronamaatregelen gaat Disney's Halloween Festival in Disneyland Paris dit jaar door. Beide Disney-parken staan de komende weken in het teken van Halloween, al zien de festiviteiten er door corona wel anders uit dan gewoonlijk. Zo staan er geen traditionele parades of theatershows op het programma.



De voorstelling Are You Brave Enough? en de parade Mickey's Halloween Celebration ontbreken bijvoorbeeld, maar bezoekers kunnen wel losse elementen uit beide producties terugzien. Zo rijdt er af en toe onverwachts een paradewagen met Disney-figuren door Main Street U.S.A. Om groepsvorming te voorkomen, communiceert men geen aanvangstijden.





Op verschillende vaste locaties vinden meet-and-greets plaats met Disney-figuren in hun halloweenkostuums. Zoals in coronatijd gebruikelijk is, poseren de karakters op afstand voor een selfie. Ze komen niet dicht in de buurt van bezoekers. Daarnaast kunnen op willekeurige momenten Disney-schurken ten tonele verschijnen.



Verstoppertje

Disneyland legt de aanpassingen zelf uit als een positieve verandering. "Halloween is ook een soort verstoppertje spelen", vertelt entertainmentproducent Osvaldo del Mistero in een interview. "Dat element laten we nu terugkomen voor onze gasten. Zij moeten te allen tijde voorbereid zijn op de komst van de Disney-schurken. Het zorgt voor meer interactie ten opzichte van voorgaande jaren."



Disney's Halloween Festival duurt tot en met zondag 1 november. Speciale avondopenstellingen, de Halloween Parties, zijn vanwege corona geschrapt. Vanaf donderdag 1 oktober is in het Walt Disney Studios Park een extra meet-and-greet te vinden: het Disney Villains Moment in het Studio Theater. Bezoekers kunnen op de foto met verschillende Disney-slechteriken. Eerder werd het podium gebruikt voor ontmoetingen met de Marvel-superhelden.



Reisadvies

Er zullen niet veel Nederlanders en Belgen op het halloweenfestival af komen. In zowel Nederland als België geeft de overheid een negatief reisadvies voor Disneyland Paris vanwege het aantal coronabesmettingen in de regio.

































































