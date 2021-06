Skyline Park

Duits pretpark heropent achtbaan: nieuw ritprogramma

Het Duitse pretpark Skyline Park heeft een bijzondere rollercoaster onverwachts heropend. Vorig jaar werd bekend dat de elektrisch aangedreven achtbaan Sky Dragster tot nader order gesloten zou blijven. Nu is de baan toch weer een vast onderdeel van het attractieaanbod, met een nieuw ritprogramma.



Sky Dragster is een prototype van een spike coaster, gebouwd door de firma Maurer Rides. Bezoekers nemen plaats in losse karretjes voor twee personen. Met behulp van het stuur kunnen passagiers tijdens de rit zelf invloed uitoefenen op de snelheid.

Na de opening in 2017 werd de attractie geteisterd door veel technische problemen. Vorig jaar liet Skyline Park weten dat de baan alleen nog zou dienen als een testopstelling voor de fabrikant. Op dit moment kunnen bezoekers toch weer een ritje maken. Sinds afgelopen week staat de coaster ook weer op de plattegrond.



Twee rondjes

"De Sky Dragster gaat weer open na een jaar pauze", valt te lezen op de website van het park. Dankzij nieuwe instellingen kunnen de karretjes voortaan twee rondjes achter elkaar maken. Skyline Park startte het nieuwe pretparkseizoen op 11 juni.