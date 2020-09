Phantasialand

Bezoekers Phantasialand gebruiken wachtrij als prullenbak

Bezoekers van Phantasialand laten zich niet van hun beste kant zien in de wachtrij voor de nieuwe achtbaan F.L.Y. Bij de ingang van de flying launch coaster delen medewerkers kaartjes uit waarop de veiligheidsregels beschreven staan. Het is de bedoeling dat die aan het einde van de rij weer ingeleverd worden.



In de praktijk worden de papiertjes echter massaal halverwege de rij gedumpt. Op foto's is te zien hoe één van de gangen in de wachtrij bezaaid is met vele tientallen kaartjes. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het Duitse pretpark daar prullenbakken installeert.





Op de veiligheidskaarten staat in het Duits, Engels, Frans en Nederlands uitgelegd wat van bezoekers verwacht wordt. Zo lezen ze dat ze in de rij en in de attractie verplicht een mondkapje moeten dragen. Ook bevat de kaart uitleg over het bijzondere bagagesysteem en de daaropvolgende metaaldetector.













