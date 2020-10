Naturalis Biodiversity Center

Naturalis kan nieuwe dinosaurus-simulator niet openen: 'Afstand houden is ondoenlijk'

In natuurmuseum Naturalis in Leiden wacht een gloednieuwe attractie op de eerste bezoekers. Het museum is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een simulator met dinosaurussen: de REXperience. De komst van de publiekstrekker liep meermaals vertraging op. Nu gooit de coronacrisis nog meer roet in het eten.



Eigenlijk had de simulator af moeten zijn bij de heropening van Naturalis, ruim een jaar geleden. Daarvoor was het museum jaren dicht voor een grote verbouwing. In de herfst van 2019 sprak men de hoop uit dat de REXperience in de kerstvakantie in gebruik genomen kon worden. Dat is nooit gebeurd.





Door de coronacrisis gaat het waarschijnlijk nog wel even duren voordat de eerste bezoekers de attractie kunnen beleven, laat een woordvoerster van Naturalis aan Looopings weten. "Wij kunnen de REXperience op dit moment niet in gebruik nemen vanwege de coronamaatregelen", zegt ze.



Beperkt plek

"Er is beperkt plek. En om daarin ook nog de anderhalve meter afstand te bewaren, is ondoenlijk." Naar verwachting zal de simulator nog wel even gesloten blijven. "Gezien de huidige ontwikkelingen ben ik bang dat dit zelfs in de kerstvakantie nog niet in gebruik kan worden genomen, helaas."



De REXperience, onderdeel van de Dinotijd-zaal, moet één van de hoogtepunten van het volledig vernieuwde Naturalis worden. Bezoekers stappen in een tijdcapsule die hen 66 miljoen jaar terug in de tijd brengt. "Een spannende ontmoeting met een levensechte Tyrannosaurus rex kan dan niet uitblijven", vertelde Naturalis er eerder over. De BankGiro Loterij doneerde 1,25 miljoen euro voor de bouw van de attractie.

