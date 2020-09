Plopsaland De Panne

Foto's: storm richt schade aan in Plopsaland De Panne

Een herfststorm met de naam Odette heeft afgelopen nacht flink huisgehouden in Plopsaland De Panne. Eén van de attracties in het Vlaamse pretpark raakte beschadigd. Bij De Grote Golf in themagebied Wickieland kwamen verschillende decorstukken los door de harde wind.



Op foto's is te zien hoe losgeraakte kunstgrasmatten over de neprotsen heen hangen. Op dit moment waait het nog behoorlijk in De Panne. Daarom is de familieattractie - een zogeheten disk'o coaster van fabrikant Zamperla, geopend in 2013 - voorlopig buiten bedrijf.





Ook de nostalgische bootjesdarkride Het Bos van Plop had last van de noordwesterstorm. Bij de zijgevel, tegenover het voormalige Klein Theater, braken enkele panelen af.



Voorzorgsmaatregelen

Plopsaland had al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden parasols en vuilnisbakken op de grond gelegd. Op het entreeplein zijn de dranghekken weggehaald om te voorkomen dat ze zouden wegwaaien. Verder haalde men doeken van bouwhekken bij het Plopsa Hotel. Die zouden anders te veel wind vangen.





















