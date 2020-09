Walibi Holland

Podcast: hoe coronaproof worden Walibi's Halloween Fright Nights?

Walibi Holland past de populaire Halloween Fright Nights dit jaar aan om te kunnen voldoen aan de coronaregels. Waar normaal gesproken tienduizenden bezoekers per avond verwelkomd worden, laat men nu slechts een fractie daarvan binnen. Wat doet dat met de sfeer? En wat gebeurt er als er tóch groepsvorming ontstaat? Daarover vertellen Walibi's entertainmentmanager Bianca Leemrijse en marketingmanager Mandy van der Tak in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast.



In 2020 bestaan de Halloween Fright Nights twintig jaar. Walibi had zich de feestelijke jubileumeditie eerder heel anders voorgesteld. Toch wordt er ook in coronatijd op verschillende manieren aandacht besteed aan de mijlpaal. Zo maken geliefde personages uit voorgaande edities een comeback. Leemrijse onthult waar fans zich allemaal op kunnen verheugen.





Voor spookhuizen die niet op een traditionele manier gebruikt kunnen worden, heeft Walibi deze editie andere plannen. Bovendien worden meerdere bestaande attracties dit jaar onderdeel van het halloweenaanbod, waaronder lanceerachtbaan Xpress en mega coaster Goliath. Ook daarover gaat het in de podcast.

