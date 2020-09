Phantasialand

Phantasialand probeert onride-video van nieuwe achtbaan F.L.Y. wanhopig offline te halen

Phantasialand baalt stevig dat het iemand gelukt is om een onride-video te maken in F.L.Y., de nieuwe flying coaster van het Duitse pretpark. Het gebruiken van een camera is tijdens de rit verboden. Sterker nog: alle passagiers moeten eerst langs een metaaldetector om te voorkomen dat losse voorwerpen worden meegenomen.



Toch belandde enkele dagen geleden een onride-filmpje op YouTube. Phantasialand doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de beelden weer worden weggehaald. Hoewel de oorspronkelijke video al snel offline ging, wordt het bestand inmiddels massaal gedeeld door fans.





ZIE OOK: Bezoekers Phantasialand moeten door metaaldetector bij nieuwe achtbaan F.L.Y.



De laatste paar dagen dook het filmpje op talloze plekken op, zowel op YouTube als op andere social media, chatapps en fanfora. Kantoorpersoneel van Phantasialand heeft er inmiddels een dagtaak aan om het gewraakte bestand steeds opnieuw te verwijderen.



Copyright

Daardoor dient men aan de lopende band auteursrechtenclaims in bij YouTube. Hoewel het attractiepark geen eigenaar is van de beelden, worden de claims toch goedgekeurd door de Amerikaanse videogigant. Op plekken waar de video eerder stond, valt nu te lezen dat het bestand niet beschikbaar is door een copyrightclaim van 'Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG'.



Stefan Veroude, sinds enkele maanden de Nederlandse marketingmanager van Phantasialand, noemt de videomaker "respectloos". "Het respectloze zit hem in het opnemen van beelden die volgens onze regels niet zijn toegestaan en de veiligheid van andere parkbezoekers in gevaar brengen", laat hij aan Looopings weten.



Smaak

Veroude vindt het beleid van Phantasialand goed te verdedigen. "Volgens mij bepaalt elke onderneming dat zelf. Hoeft niet je smaak of voorkeur te zijn, maar hoor je eigenlijk daarna wel te respecteren. Iedereen weet hoe wij erin staan."

ZIE OOK: Video: nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. is lust voor het oog