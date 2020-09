Kermis

Eten en drinken op vijftig meter hoogte in Gronings reuzenrad

Een vijftig meter hoog reuzenrad in Groningen laat bezoekers van het uitzicht genieten én een hapje eten. Na maandenlang in Den Bosch gestaan te hebben, werd het zogeheten Smakenrad verplaatst naar het Groningse Suikerunieterrein. Daar is de culinaire attractie te vinden tot en met zondag 18 oktober.



"Met de Martinitoren als hoogste punt van Groningen met zijn 97 meter kunnen wij natuurlijk niet concurreren", laten de initiatiefnemers weten. "Maar wat is er nou mooier dan een uitzicht vanaf vijftig meter hoogte over de binnenstad van Groningen?"





Het reuzenrad, dat eigenlijk Sky Vision heet, is normaal gesproken te vinden op kermissen en evenementen. Nu die vanwege corona niet doorgaan, werd er een andere bestemming bedacht voor de gigantische attractie. In de 36 overdekte gondels - voorzien van een tafeltje - is ruimte voor twee tot vijf personen uit hetzelfde huishouden.



Onweer

Het rad is dagelijks geopend tot 23.00 uur. Overdag staat er een lunchplank op het menu, 's avonds wordt er een tweegangendiner geserveerd. Het maken van een reservering kan online. Bij onweer en windkracht 7 wordt het rad geëvacueerd en stilgezet.



In Den Bosch trok het Smakenrad volgens de organisatie 33.000 gasten. Daar stond de attractie tussentijds twee weken stil. De gemeente had twijfels over de keuringspapieren van een vervangend rad. Toen die waren weggenomen, mocht de trekpleister twee weken langer blijven staan dan gepland.

