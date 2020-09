Efteling

Efteling maakt zich geen zorgen over scheur in restaurantmuur

Eén van de restaurants in de Efteling kampt met een opvallend gebrek. In een muur in restaurant Panorama is een grote scheur ontstaan. Achter de schermen wordt al jaren gesproken over een enorme renovatie voor het gedateerde horecacomplex uit 1953, maar tot nu toe bleven de werkzaamheden uit.



"Nu snap ik dat gerucht over groot onderhoud...", schrijft Jesse Mérruh bij een foto van de scheur op Twitter. Volgens een woordvoerder van de Efteling kan de beschadiging geen kwaad. "Het heeft wel onze aandacht."





Wanneer het euvel verholpen wordt, weet hij niet. "Groot onderhoud staat op dit moment nog niet gepland." Het 67 jaar oude Panorama-gebouw, te vinden tussen Vogel Rok en kinderspeeltuin Kleuterhof, herbergt een zelfbedieningsrestaurant en een à-la-carterestaurant.





