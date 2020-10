Walibi Belgium

Walibi Belgium vervangt Halloween door achtdaags muziekfestival

Bezoekers van Walibi Belgium moeten alle halloweenactiviteiten dit najaar missen. Daarvoor in de plaats komt het attractiepark in Waver met een nieuw evenement: Walibi On Stage. Tussen zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november is het pretpark het decor van ruim 150 optredens van zangers, bands en dj's.



Walibi noemt het concept "een unieke muzikale beleving", waarbij alle muziekstijlen vertegenwoordigd worden: van rock tot electro en van hiphop tot heavy metal. De concerten duren doorgaans dertig tot veertig minuten. Het park belooft de coronaregels in acht te zullen nemen.





Er komen vier verschillende podia, waarvan de kleinste gratis toegankelijk is. Voor toegang tot de drie hoofdpodia ('The Field', 'WOS Theater' en 'Barak') moet apart betaald worden. Ticketprijzen variƫren tussen 5 en 10 euro in de voorverkoop, bovenop de entreeprijs.



Hart onder de riem

Volgens Walibi-directeur Jean-Christophe Parent heeft het acht dagen durende muziekfestival ook een "sterke symbolische waarde". "Met Walibi On Stage willen we de Belgische cultuur- en evenementensector, die het nog steeds zeer hard te verduren krijgen, een hart onder de riem te steken", zegt hij. "Deze unieke samenwerking tussen het pretpark en de muziekindustrie getuigt van creativiteit en veerkrachtigheid in de live-entertainmentsector."



Voorbeelden van artiesten die komen optreden zijn Alice on the Roof, Blanche, Caballero & JeanJass, Henri PFR, Kid Noize, Loic Nottet, STAKE, The Magician, The Subs, Todiefor en Tourist LeMC. Daarnaast zorgt men verspreid over het park voor dj-sets, straatmuzikanten, kinderconcerten en ander muzikaal entertainment. Walibi laat weten dat er zo'n duizend personen aan het evenement zullen meewerken.

