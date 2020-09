Phantasialand

Foto's: neem een kijkje in het nieuwe Phantasialand-hotel Charles Lindbergh

Phantasialand heeft een nieuw themahotel geopend, pal naast de spectaculaire achtbaan F.L.Y. Wie blijft slapen in Hotel Charles Lindbergh, waant zich in een andere wereld. Het hotel bevindt zich in het volledig ommuurde steampunkgebied Rookburgh, waarin alles draait om vliegen.



Ook in het hotel komt het vliegthema terug. De tweepersoonskamers - vaak met zicht op de flying coaster - zijn vormgegeven als pilotencabines. Schilderijen en decoraties verwijzen naar belangrijke personen en momenten uit de luchtvaartgeschiedenis. Naamgever Charles Lindbergh was de eerste persoon ter wereld die solo en non-stop van New York naar Parijs vloog over de Atlantische Oceaan, in 1927.





Hotelgasten mogen een ritje maken in F.L.Y. zonder te wachten. Verder krijgen ze exclusieve toegang tot de hotelbar Bar 1919, met een terras naast de achtbaan. Ontbijten en dineren doen ze in Restaurant Uhrwerk, dat 's middags ook toegankelijk is voor dagbezoekers.



Uitzicht

Hoogtepunt is het indrukwekkende uitzicht op de themawereld en de bordeauxrode coaster, die door het gebied heen kronkelt. Pretparkfan Maximilian Güth plaatste foto's van zijn verblijf op zijn Instagram-pagina.



Voor één overnachting met twee personen vraagt Phantasialand tussen de 399 en 449 euro, inclusief twee dagen entree, ontbijt en diner. Kinderen jonger dan 8 jaar zijn niet welkom. Zij mogen ook geen ritje maken in F.L.Y.

















































