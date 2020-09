Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft nu ook mondkapjes in Disney-stijl

In Disneyland Paris worden nu mondkapjes in Disney-stijl verkocht. Bezoekers kunnen mondkapjes aanschaffen met daarop Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch of de Marvel-superhelden. Die kosten 6 euro per stuk. Het dragen van een mond- en neusmasker is overal in de Disney-parken verplicht.



De herbruikbare kapjes werden geproduceerd in Frankrijk. Ze kunnen volgens Disney tot vijftien keer gewassen worden. Er zijn twee verschillende maten beschikbaar, onder andere bij souvenirwinkels Emporium in het Disneyland Park en World of Disney en Disney Fashion in winkelgebied Disney Village.





Alle winst gaat naar medische instellingen in de buurt. Daarvoor werkt Disneyland Paris samen met Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF). "Sinds maart heeft Disneyland Paris al voor bijna 5 miljoen euro aan goederen gedoneerd aan lokale ziekenhuizen en goede doelen", benadrukt een woordvoerder.



Opdruk

Tot nu toe bood Disneyland Paris alleen normale mondkapjes aan, zonder Disney-opdruk. Die werden verkocht voor 1,90 euro per twee stuks.





