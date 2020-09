Walibi Belgium

Dit jaar geen Halloween in Walibi Belgium: 'Moeilijke beslissing'

Geen spookhuizen, geen scare zones, geen shows: Walibi Belgium heeft besloten om alle halloweenactiviteiten dit jaar te schrappen. Door het coronavirus kiest het Belgische pretpark ervoor om Halloween in 2020 volledig over te slaan, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



"Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk om jullie een volwaardig halloweenevenement, zoals jullie dat jaar na jaar van ons gewoon zijn, aan te bieden", staat in een verklaring. Daarom moeten bezoekers het horrorevenement dit jaar missen. Men spreekt over een "moeilijke beslissing".





Walibi Belgium zette vorig jaar naar eigen zeggen nog "het grootste halloweenevenement België" neer, met de vijf haunted houses The House of Silent Jill, Nagulai, The Curse of Amun, Bloc H en Mine Blast en de walkthrough Quarantine.



Holland

Walibi Belgium hoort bij parkengroep Compagnie des Alpes. Verschillende zusterparken vieren ondanks corona wél Halloween. Zo gaan de Halloween Fright Nights in Walibi Holland door in een aangepaste vorm en kunnen bezoekers van het Franse Parc Astérix zich verheugen op het jaarlijkse halloweenfestival Peur sur le Parc.



In België lieten de pretparken Bellewaerde - ook onderdeel van Compagnie des Alpes - en Plopsaland eerder al weten dit jaar geen halloweenevenement op touw te zetten. Bobbejaanland doet dat wel.





