Legoland Scheveningen gaat dit jaar niet meer open

Wie zich verheugt op een bezoekje aan Legoland Scheveningen, moet nog langer geduld hebben. Het overdekte pretpark op de Scheveningse Boulevard gaat dit jaar niet meer open. Dat heeft het management bekendgemaakt. Eigenlijk zou de opening op 7 mei plaatsvinden.



Vanwege de coronacrisis werd dat moment uitgesteld tot later in 2020. Nu is duidelijk dat de officiële opening verplaatst is naar het voorjaar van 2021. "Momenteel wordt de laatste hand gelegd om de locatie af te bouwen en deze ook zodanig coronaproof te maken zodat de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd is", staat in een verklaring.





Een precieze datum is er nog niet. "Aangezien de omstandigheden om ons heen voortdurend veranderen, zullen we over enige tijd met een meer specifieke datum naar buiten treden." Reeds bestelde tickets en abonnementen blijven geldig. "We vragen dan ook uw geduld."



Legoland Discovery Centre Scheveningen, onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, wordt een kleinschalig pretpark met verschillende bescheiden Lego-attracties voor kinderen. Vergelijkbare trekpleisters zijn al te vinden in onder meer Berlijn, Oberhausen, Birmingham en Manchester.



Merlin Entertainments exploiteerde al drie toeristische attracties in Nederland: Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon en Sea Life Scheveningen. Die zijn ondanks de coronacrisis nu wel geopend.

