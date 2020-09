Phantasialand

Foto's: Phantasialand-achtbaan F.L.Y. ook in het donker een plaatje

Rookburgh, de nieuwe themawereld van Phantasialand, is ook na zonsondergang de moeite waard. Dat ontdekken de eerste gasten van Hotel Charles Lindbergh, dat gisteren openging voor publiek. Hotelgasten kunnen het gebied met daarin de opzienbarende achtbaan F.L.Y. ook 's avonds bekijken.



De flying launch coaster komt rakelings in de buurt van de hotelkamers. Dat levert bijzondere doorkijkjes en indrukwekkende vergezichten op. Bovendien blijkt Rookburgh 's avonds feeëriek verlicht te worden.





Reguliere bezoekers die het mysterieuze gebied in het donker willen zien, zullen moeten wachten tot het winterseizoen. Phantasialand blijft dagelijks geopend tot en met 24 januari 2021, met uitzondering van 24 en 25 december en 11, 12, 18 en 19 januari.



Aziatisch

Wie een verblijf boekt bij Hotel Charles Lindbergh, ontvangt naast entreebewijzen ook een kaartje om de wachtrij bij F.L.Y. over te slaan. Phantasialand had al twee themahotels: Hotel Matamba bij achtbaan Black Mamba en Hotel Ling Bao bij het Aziatische themadeel van het park.

































