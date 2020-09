Attractiepark Toverland

Koninklijke onderscheiding voor oud-directrice Toverland

Caroline Kortooms (60), de oud-directrice van Toverland, heeft donderdagavond een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij haar officiële afscheidsreceptie werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor het Limburgse attractiepark. Kortooms richtte Toverland op in 2001, samen met haar broer.



Sindsdien werden er vele tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in uitbreidingen. Het park groeide uit tot een populaire toeristische bestemming met zo'n 120 vaste medewerkers. Vorig jaar kwamen er ruim 860.000 bezoekers, waarvan 40 procent uit het buitenland.





Met Toverland heeft Kortooms de regio op de kaart gezet en de economie en het vrijetijdstoerisme in Limburg enorm geholpen, vertelde burgemeester Ryan Palmen van Sevenum bij de uitreiking. Bovendien zette ze zich in voor werkgelegenheid voor senioren. De ceremonie vond plaats in Toverlands themarestaurant The Flaming Feather.



Zoon

In november 2019 stopte Kortooms als algemeen directrice. Sinds mei dit jaar werkt ze helemaal niet meer voor Toverland. Broer Jean Gelissen sr. en zijn zoon Jean Gelissen jr. nemen tegenwoordig de dagelijkse leiding op zich.



Kortooms is vandaag de dag actief als zelfstandig ondernemer. Ze is in te huren als inspirator, presentator en veranderspecialist. Onlangs werd ze aangesteld als 'gezondheidsmaker' bij de Gezondste Regio 2025, een initiatief van een groep ondernemers om Noord-Limburg gezonder te maken.

