Burgers' Zoo verkoopt authentieke informatieborden aan fans

Dierentuinfans krijgen de kans om een stukje van Burgers' Zoo in huis te halen. Het Arnhemse dierenpark verkoopt tijdelijk enkele authentieke informatieborden. Die waren jarenlang te vinden bij de verschillende dierenverblijven in het park.



Ze zijn echt uniek, benadrukt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Van alles is maar één exemplaar." Grote borden kosten 45 euro, voor kleine bordjes vraagt Burgers' Zoo 15 euro. "Erg leuk voor de echte fan, want ze hebben daadwerkelijk in het park gestaan."





De exclusieve souvenirs zijn te vinden in de parkwinkel bij de hoofdingang. Burgers' Zoo doet de borden van de hand omdat ze vervangen moesten worden of omdat de bewuste dieren niet meer in de dierentuin voorkomen.

