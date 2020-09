Plopsaland De Panne

Foto's: station van nieuwe achtbaan Plopsaland krijgt vorm

Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe spinning coaster die Plopsaland De Panne volgend jaar zal openen. In het Vlaamse pretpark kwamen eerder deze maand al de eerste onderdelen aan. Nu is men begonnen met het geraamte van het stationsgebouw, blijkt uit foto's van Facebook-pagina Themepark Magic.



De vorm van het gebouw is al te herkennen. Bovendien staan enkele steunpilaren inmiddels op hun plek. De baan zelf ontbreekt nog. Plopsaland gaat de attractie decoreren als een "ondergronds station in Parijs", onthulde Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof eerder.





De coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides krijgt draaiende karretjes, vijf inversies en twee lanceringen met een topsnelheid van zo'n 95 kilometer per uur. Daarmee wordt het één van de heftigste achtbanen in de Benelux. De definitieve naam is nog niet bekend, maar als werktitel wordt Time Traveler gehanteerd.

































