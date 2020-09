Walibi Holland

Speciale halloweenattractie in Walibi Holland: Urban Legends Express

Walibi Holland komt dit najaar met een speciale halloweenattractie. Het klassieke Walibi Express-treintje, dat normaal rondjes door het park tuft, wordt tijdelijk getransformeerd tot Urban Legends Express. Passagiers worden meegenomen voor "een horror-rit waar de gasten oog in oog staan met gruwelijke, mythische figuren waarvan men dacht dat het verzinsels waren".



De tocht voert bezoekers van de Halloween Fright Nights langs "verschillende filmscènes en duistere locaties", aldus het pretpark. "Maar wat er tijdens de spookachtige rit gaat gebeuren, is maar de vraag." De coronamaatregelen worden in acht genomen: medewerkers zorgen voor onderlinge afstand tussen huishoudens.





ZIE OOK: Feest in Walibi Holland: ouderwets treintje omgebouwd tot Party Train



Bij de attractie wordt gewerkt met een virtuele wachtrij. Het reserveren van een plek kan op de dag van het bezoek via de Fast Lane, Walibi's gratis digitale reserveringssysteem. Daar kunnen gebruikers een instaptijd selecteren. De reservering voor de spooktrein staat los van reserveringen voor andere attracties.



Station

Walibi Express heeft twee stations: naast de Hall of Fame - waar lanceerachtbaan Xpress te vinden is - en bij waterbaan Crazy River. Dit jaar is alleen het laatstgenoemde station in gebruik. Tijdens de Halloween Fright Nights staat de trein overdag stil.



De rondrit opende in 1994, als één van de eerste attracties in Walibi Flevo. Vorig jaar werd de klassieke attractie al enkele keren omgebouwd tot Party Train, met vlaggetjes en feestmuziek.

ZIE OOK: Walibi Holland laat bezoekers dineren in spookhuis