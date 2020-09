Madame Tussauds Amsterdam

Video: Madame Tussauds Amsterdam maakt wassenbeeld van André Hazes

André Hazes krijgt een wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam. Vanaf 8 oktober kunnen bezoekers met de in 2004 overleden volkszanger op de foto. Zijn zoon André Hazes junior schuift binnenkort ook aan. "Na de nodige bloed zweet en tranen kunnen we eindelijk aankondigen", zegt een woordvoerster.



Zij noemt Hazes "hét icoon van het Nederlandse levenslied". Het heeft opvallend lang geduurd voor Hazes een plekje kreeg in het wassenbeeldenmuseum. De zanger is straks te bewonderen in een traditionele bar. Daar kunnen bezoekers samen met Hazes een biertje of een glaasje fris drinken.





De weduwe van de volkszanger, Rachel Hazes, heeft het beeld alvast goedgekeurd. In een video van Madame Tussauds is te zien hoe ze de wassen versie van wijlen haar man liefkozend aait. "Ik zou hem zo wel mee naar huis willen nemen", lacht Hazes. "Het is alsof André er zit."



Bloed, zweet en tranen

André Hazes is bekend van levensliederen als Een beetje verliefd, Kleine jongen en Bloed, zweet en tranen. Hij stierf op 53-jarige leeftijd na twee hartinfarcten en een hartstilstand.

