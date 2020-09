DippieDoe

Brabants pretpark DippieDoe viert Halloween: DippieBoe

Het Brabantse familiepark DippieDoe laat jonge bezoekers kennismaken met Halloween. In oktober en november vindt de eerste editie van DippieBoe plaats, gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Tijdens het griezelfeest zijn alle attracties geopend.



"Wanneer de schemer valt en de klok zes keer achter elkaar slaat, verandert het vredige kinderattractiepark in een park waar de heksen aan komen vliegen, de vogelverschrikkers ineens beginnen te praten en de mummies klungelig rondlopen", zo luidt de beschrijving.





Het programma bestaat onder meer uit dansshows, een speurtocht en een ballonkunstenaar. Ook kan er 's middags geknutseld worden. Vanaf 18.00 uur laten de acteurs zich zien. Bovendien staat er tijdens DippieBoe een spookhuis in het park.



Avondtickets

Het evenement wordt gehouden op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 23 oktober en 1 november. DippieDoe is dan geopend van 12.00 tot 21.00 uur. Entreebewijzen zijn online verkrijgbaar voor 14,95 euro. Avondtickets, geldig vanaf 17.30 uur, kosten 9,95 euro.

