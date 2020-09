Efteling

Efteling-ontwerpers uitgeroepen tot Dutch Designer of the Year

De ontwerpers van de Efteling mogen zich 'ontwerper van het jaar' noemen. Ze werden onlangs bekroond tot Dutch Designer of the Year 2020 tijdens de Canal Catwalk, een jaarlijkse varende modeshow op de Amsterdamse grachten. Het evenement werd voor de negende keer gehouden.



Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn nam de designprijs in ontvangst namens zijn team. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van een ander Efteling-icoon, namelijk Wieteke van Dort. Zij is in het sprookjespark te horen als de vertelstem van Roodkapje, De Rode Schoentjes, Raponsje, de put van Vrouw Holle, De Zes Zwanen en het Volk van Laaf.





De Bruijn geeft sinds 2018 leiding aan het ontwerpteam van het Kaatsheuvelse attractiepark. Zelf werkte hij aan bijvoorbeeld Raveleijn, Baron 1898, Symbolica en De Zes Zwanen. Een woordvoerder van de Efteling zegt trots te zijn op de onderscheiding. "Dit is een mooie waardering voor ons ontwerpteam."

