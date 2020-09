Heide Park Resort

Duits pretpark haalt bekend kermisspookhuis Haunted Mansion binnen

Het grote kermisspookhuis Haunted Mansion is dit najaar te vinden in het Noord-Duitse pretpark Heide Park. Daar wordt de attractie onderdeel van het halloweenaanbod. Horrorfans kunnen tussen maandag 12 en zaterdag 31 oktober een ritje maken. Er moeten aparte kaartjes voor gekocht worden.



Normaal gesproken is Haunted Mansion een blikvanger op grote kermissen in Nederland en Duitsland. Bezoekers worden in hangende en roterende gondels door het 11 meter hoge spookkasteel geleid. De attractie - met een voorgevel die maar liefst 29 meter lang is - wordt uitgebaat door Nederlander Johan Hinzen.





Er geldt een minimumleeftijd van 4 jaar. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Naast de kermisattractie biedt Heide Park dit jaar ook wederom het horrordoolhof Obscuria aan. Die walkthrough is geschikt voor personen vanaf 16 jaar. Tickets kosten 4 euro.

