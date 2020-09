Fabrikanten

Podcast: dit Nederlandse bedrijf ontwerpt themagebieden voor Walibi, Movie Park en Bobbejaanland

Een Nederlands bedrijf ontwerpt themagebieden en attracties voor pretparken in binnen- en buitenland. Bekende namen als Walibi Holland, Bobbejaanland, Movie Park Germany, Europa-Park, Attractiepark Slagharen en Wildlands Adventure Zoo Emmen behoren tot de klantenkring van de Leisure Expert Group uit Amsterdam. Eigenaar Marjolein van de Stolpe en creatief directeur Johnny Ruisch begonnen in de pretparkwereld met het bedenken van spookhuizen in Six Flags Holland.



Daarmee stonden de twee aan de wieg van de populaire Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Inmiddels runnen ze een bedrijf dat over de hele wereld actief is. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertellen Van de Stolpe en Ruisch hoe ze zich van spookhuisbouwers hebben ontpopt tot pretparkontwerpers met internationale allure.





Recente projecten van de Leisure Expert Group zijn themagebied Speed Zone in Walibi Holland, wildwaterbaan Excalibur in Movie Park Germany en lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland. En ook vandaag de dag ontwikkelt de Amsterdamse firma nog spookhuizen, bijvoorbeeld voor Bobbejaanland en Europa-Park, maar ook voor de Chinese markt.



Eddie de Clown

In de podcast komen die projecten uitvoerig aan bod, met bijzondere verhalen en anekdotes van achter de schermen. Ook blikken Van de Stolpe en Ruisch terug op de problemen bij Six Flags Holland en de beginjaren van Halloween in Walibi. Ze staan stil bij de komst van de allereerste spookhuizen en de introductie van mascotte Eddie de Clown.

De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren,



De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren, mail ons dan. Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts

