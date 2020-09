Efteling

Nieuwe kroketten Efteling vallen niet in de smaak bij fans: 'Zo de prullenbak in'

Efteling-fans zijn niet blij met nieuwe kroketten in het attractiepark. De klassieke Efteling-kroketten werden onlangs vervangen door andere exemplaren. Op social media wordt volop geklaagd over de smaak van de snacks. Een woordvoerder belooft dat het gaat om een "tijdelijke optie".



De nieuwe kroketten zijn sinds begin september verkrijgbaar. "Ik wil de oude terug", verzucht Nicky Geerlings op Twitter. "Ze zijn niet te vreten." Hoe smaken ze dan? Roy Dean: "Denk aan de oude kroket, maar dan vies met zwarte stukjes vlees erin. Tenminste, ik nam aan dat het vlees was. Hap genomen en zo de prullenbak in."





Luuk Reijntjes omschrijft de snacks als "dingen die op kots lijken en waar geen vlees in zit". Ook Efteling-fansite Eftelingsestraat.nl is van slag. "Wat is er gebeurd met jullie kroketten?", wil de site weten. "Dit is niet de lekkere smaak die we gewend zijn!"



Hakt erin

Arthur van der Velden kan de verandering maar moeilijk verkroppen. "Hectisch begin van de werkweek. En dan ook nog eens horen dat de substantie van de kroketten van de Efteling veranderd is." Het zit inderdaad niet mee, reageert ene Pjon. "Dat nieuws over de kroketten hakt er wel in ja."



Maar er is nog hoop, benadrukt een voorlichter van de Efteling. "De huidige kroket is een tijdelijke optie", vertelt hij aan Looopings. "Binnenkort komt er een nieuwe kroket, maar die was tijdelijk nog niet leverbaar."



Vernieuwing

Overigens kunnen Efteling-fans zich opmaken voor nog meer veranderingen op snackgebied. Het park is achter de schermen bezig met "een vernieuwing van het gehele snackaanbod", aldus de woordvoerder. "Daarbij zal beter leven een belangrijke rol spelen."

