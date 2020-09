Nieuws

Ook inwoners Utrecht mogen niet meer zomaar naar Belgische en Duitse attractieparken

Na Noord-Holland en Zuid-Holland is ook Utrecht op de zwarte lijst van de Belgische en Duitse overheid gezet. Er zou daar sprake zijn van een verhoogd risico op coronabesmettingen. Dat betekent slecht nieuws voor inwoners van de provincie die van plan waren om binnenkort een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld Bobbejaanland, Walibi Belgium, Plopsaland, Phantasialand, Movie Park Germany, of Europa-Park.



Als zij bij aankomst in Duitsland geen negatieve coronatest kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur, moeten ze zich preventief laten testen. In afwachting van de uitslag volgt een quarantaineperiode van veertien dagen. Als het testresultaat negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. De exacte regels verschillen per deelstaat.





Ook België heeft Utrecht nu geclassificeerd als 'code rood', net als eerder gebeurde met Noord- en Zuid-Holland. Wie twee dagen of langer heeft doorgebracht in die gebieden en vervolgens naar België reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine.



Pakkans

Even op en neer rijden voor een dagje attractiepark wordt voor mensen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht op die manier dus een hoop gedoe. In theorie kan het overtreden van de regels leiden tot boetes van duizenden euro's of zelfs een gevangenisstraf. In de praktijk wordt er nauwelijks gecontroleerd: de pakkans is nihil.

