Europa-Park

Europa-Park introduceert automaat met gepersonaliseerde souvenirs

Bezoekers van Europa-Park kunnen nu een aandenken mee naar huis nemen met hun eigen naam erop. In het Duitse attractiepark is sinds kort een speciale automaat te vinden waar gepersonaliseerde souvenirs besteld kunnen worden. Die worden na het afrekenen onmiddellijk geproduceerd.



De automaat staat in de souvenirwinkel Voletarium-Laden, bij de uitgang van vliegsimulator Voletarium in de Deutsche Allee. Op een scherm kunnen bezoekers hun naam of een andere term naar keuze invullen. Die kan gedrukt worden op sleutelhangers, magneten, notitieboekjes, bekers, flesopeners en fotolijstjes.





ZIE OOK: Europa-Park presenteert uitgebreid fotoboek over bouw van waterpark Rulantica



De prijzen variëren tussen 4 en 12 euro. Op de souvenirs staan afbeeldingen van bekende figuren en attracties uit Europa-Park, waaronder de achtbanen Blue Fire, Eurosat - CanCan Coaster, Silver Star en Wodan. Het park werkt voor het concept samen met de firma MyMo uit Wales.









ZIE OOK: Europa-Park weer de mist in met fout T-shirt