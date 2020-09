Diergaarde Blijdorp

Rotterdam voorkomt faillissement Blijdorp met lening van 10 miljoen euro

Diergaarde Blijdorp is voorlopig gered. De gemeente Rotterdam verstrekt een lening van 10 miljoen euro aan het noodlijdende dierenpark. Door de coronacrisis is Blijdorp de afgelopen maanden in zwaar weer terechtgekomen.



Inwoners van Rotterdam riepen de gemeenteraad vorige week al op om Blijdorp te steunen. Die geeft daar nu dus gehoor aan. "Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden", vertelt wethouder Bert Wijbenga. 10 miljoen euro is precies het bedrag dat de dierentuin dit jaar tekort komt.





ZIE OOK: Massaontslag bij Diergaarde Blijdorp door financiële problemen



Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de lening. Blijdorp moet herstructureren om de vaste kosten te verlagen. Zo kan het park in de toekomst beter inspringen op dalende bezoekersaantallen. De reorganisatie die eerder deze maand werd aangekondigd, gaat dan ook gewoon door. 45 van de 180 medewerkers verliezen daarbij hun baan. Het park zegt niet te zullen bezuinigingen op de verzorging van dieren. Ook worden er geen beesten verkocht.



Dicht

Na de uitbraak van het coronavirus was Diergaarde Blijdorp twee maanden dicht. Sinds de heropening laat het park 40 procent van het gebruikelijke maximumaantal gasten toe. Daardoor komen er dit jaar waarschijnlijk 600.000 bezoekers minder dan verwacht, met alle financiële gevolgen van dien.



De campagne 'Ik ben een Blijdorpert', die fans deze zomer moest aansporen om het park te steunen, leverde onvoldoende op. Daardoor was de dierentuin aangewezen op de gemeente.



Uitstraling

Wethouder Wijbenga wil Blijdorp niet failliet laten gaan. Hij wijst op het grote belang van de diergaarde voor de uitstraling van Rotterdam. "Niet alleen Rotterdammers, maar ook vele bezoekers van buiten de stad komen er graag." Hij benadrukt verder de rol die Blijdorp speelt in tachtig internationale onderzoek- en fokprogramma's.



Directeur Erik Zevenbergen is dolblij met de lening. "Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de gemeente Rotterdam", vertelt hij. "Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden."



Terugbetalen

De gemeenteraad moet de lening nog officieel goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit. In november ontvangt Blijdorp de eerste 4 miljoen euro. De resterende 6 miljoen volgt in januari. Het park moet de lening versneld terugbetalen zodra de financiële situatie dat toestaat.

ZIE OOK: Dierentuin Blijdorp wil fans mobiliseren met nieuwe campagne