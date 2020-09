Duinrell

Duinrell houdt vast aan dino's in de herfstvakantie

Dino's en Duinrell blijken een match. Het Wassenaarse attractiepark houdt dit najaar vast aan een concept dat in 2018 geïntroduceerd werd. In de herfstperiode treffen bezoekers tussen de attracties enkele tientallen levensgrote dinosaurussen aan.



Het evenement, inbegrepen bij de entreeprijs, loopt van donderdag 1 oktober tot en met zondag 1 november. Voor kinderen wordt er een speciale dinospeurtocht georganiseerd, waarbij de deelnemers onderweg dingen te weten komen over de oorsprong van de beesten.





Volgens een woordvoerster zijn de prehistorische figuren erg fotogeniek. "In de herfst is Duinrell op zijn mooist", laat de voorlichtster weten. "Nu de dino's allemaal een mooi plekje krijgen tussen de attracties, nodigt het uit om er prachtige plaatjes van te maken."



Tikibad

'Dino's op Duinrell' begon in 2018 met twaalf exemplaren. Nu zijn dat er twintig. Vanwege de coronacrisis is het online reserveren van een bezoekdatum verplicht. Bezoekers kunnen daarbij kiezen uit toegang tot de attracties en toegang tot de attracties inclusief twee uur Tikibad.





