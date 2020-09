Avonturenpark Hellendoorn

Halloween in Avonturenpark Hellendoorn gaat door: spookhuizen en shows

Ook in coronatijd wordt er Halloween gevierd in Avonturenpark Hellendoorn. Normaal gesproken organiseert het Overijsselse pretpark twee losse evenementen: Heksendoorn voor de hele familie en enkele Screams-avonden voor de oudere jeugd. Dit jaar ligt de focus op Heksendoorn.



Het bleef lang onzeker of het griezelfeest in het attractiepark door kon gaan. "We hebben er langdurig en uitvoerig over gesproken", vertelt marketingdirecteur René Peul. "Als je het doet dan moet je het goed doen. Heksendoorn is zo'n begrip, dat organiseer je niet op halve kracht."





Vanaf zaterdag 3 oktober staat Hellendoorn in het teken van griezels en heksen, met bijna tweeduizend pompoenen, muzikale optredens, shows, speciale activiteiten voor kinderen en twee vernieuwde spookhuizen: Horror Hotel en Death Lab. Op woensdag 14, zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober vinden avondopenstellingen plaats. Het park blijft dan open tot 22.00 uur.



Scare actors

Horrorevenement Screams wordt een jaartje uitgesteld. "Maar dat wil niet zeggen dat er dit jaar niks van Screams te zien zal zijn", aldus Peul. "Onze beste scare actors zijn dit jaar gewoon te bewonderen op de drie Heksendoorn-avonden." Zij laten zich vanaf 18.00 uur zien.



De directeur belooft dat "de hoge kwaliteit" behouden blijft, ondanks de coronamaatregelen. "Het programma biedt veel vernieuwingen, is leuk voor jong en oud en garandeert de anderhalve meter." Heksendoorn staat al sinds 2000 op de kalender.





