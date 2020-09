Kermis

Kabinet stelt ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor kermisexploitanten

Het kabinet trekt de portemonnee om de Nederlandse kermiswereld te helpen. Aangezien veel kermissen vanwege de coronacrisis niet doorgaan, zien kermisexploitanten hun inkomsten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ondertussen lopen de kosten door. Daarom wordt eenmalig 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.



Het noodfonds moet verdeeld worden over de exploitanten. Hoeveel zij precies krijgen, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het omzetverlies door corona. "We moeten ervoor zorgen dat ze de winter doorkomen", vertelt kamerlid Thierry Aartsen (VVD) aan RTL Nieuws.





Gemiddeld komt de extra financiële steun neer op zo'n 4000 euro per ondernemer. Is dat genoeg? "De tijd zal het leren", reageert Atze J. Lubach-Koers van kermisbond Bovak. "Maar het extra steuntje was wel meer dan nodig."



Bang

Het organiseren van kermissen is sinds begin juli weer toegestaan. Veel gemeentes durven dat echter nog steeds niet aan, omdat ze bang zijn voor grote mensenmassa's en coronabesmettingen. Voor kermisondernemers is dat desastreus. Zij verdienen een groot deel van hun inkomen in de zomermaanden.



De Nederlandse kermisbonden hebben maandenlang aangedrongen op financiële hulp om de periode zonder kermissen te kunnen overbruggen. In april vroeg men nog om 45 miljoen euro. Eerder kwam er al extra overheidssteun voor de dierentuinen in ons land. Daarvoor werd 39 miljoen euro beschikbaar gesteld.

