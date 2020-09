Europa-Park

Attractiemedewerker Europa-Park besmet met coronavirus

Een man die de afgelopen tijd gewerkt heeft bij één van de attracties in Europa-Park, is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt het Duitse attractiepark na navraag van dagblad Mittelbadische Presse. Het personeelslid werd onmiddellijk naar huis gestuurd en in quarantaine geplaatst.



"De benodigde maatregelen zijn direct doorgevoerd", aldus een woordvoerder. Volgens Europa-Park is er een zeer kleine kans dat de man het virus heeft overgedragen aan bezoekers, omdat hij nooit meer dan vijftien minuten in direct contact was met dezelfde persoon.





Bij welke attractie de man werkzaam was, wil het park niet kwijt. Eerder stuurde Europa-Park al een e-mail naar duizenden bezoekers om hen te informeren dat er op 10 augustus een coronapatiënt in het park aanwezig was. Ook toen was het risico op een infectie "zeer gering".

