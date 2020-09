Mondo Verde

Hacker Limburgs themapark krijgt taakstraf

De hacker die in 2017 inbrak op de computers van het Limburgse themapark Monde Verde is veroordeeld tot veertig uur taakstraf. Dat is aanzienlijk minder dan de 150 uur die was geëist. De rechter acht niet bewezen dat Mark K. (33) het park geld heeft gekost, zoals Mondo Verde beweerde.



De man had een relatie met de dochter van de bestuursvoorzitter van Mondo Verde. Ook beheerde hij jarenlang de computers van het park in Landgraaf. Toen de relatie strandde, zou Mark K. er uit wraak voor hebben gezorgd dat bezoekers gratis naar binnen konden.





Mondo Verde zegt daardoor 35.000 euro te zijn misgelopen. Volgens de rechter is er echter onvoldoende bewijs dat de kassastoring werd veroorzaakt door de hack. K. hoeft daarom geen schadevergoeding te betalen, weet nieuwssite 1Limburg.



Ingebroken

Mark K. zegt dat hij überhaupt nooit via een externe server op de computers van Mondo Verde heeft ingebroken. Daar ging de rechter niet in mee. Tijdens een verhoor met de politie beweerde K. namelijk iets anders.



Op het kantoor van Mark K. in Sittard trof de politie verder dierenporno aan. Hij claimt dat het gaat om bestanden van een oude klant die hij simpelweg gekopieerd heeft. Omdat de files nooit geopend of doorgestuurd zijn, gelooft de rechtbank die verklaring wel.

