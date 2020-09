Phantasialand

Phantasialand verkoopt F.L.Y.-chocolaatjes in nieuwe snoepwinkel

Phantasialand heeft speciale chocolaatjes ontwikkeld voor fans van de nieuwe achtbaan F.L.Y. Het logo van de sensationele flying launch coaster is nu verkrijgbaar in de vorm van een stuk chocolade, in de varianten melk, puur en wit. Eén exemplaar kost 2,90 euro.



Ze zijn te koop in de nieuwe snoep- en chocoladewinkel Emilie's Chocoladen & Candy-Werkstatt, gelegen aan de rand van themagebied Rookburgh. Er bestaan ook chocoladerepen in de vorm van het logo van Rookburgh (6 euro) en themahotel Charles Lindbergh (4,50 euro).





Emilie's Chocoladen & Candy-Werkstatt is niet zomaar een snoepwinkeltje: een chocolatier zorgt voor verschillende ambachtelijke zoetigheden, waaronder handgemaakte pralines. Phantasialand omschrijft het als "smakelijke souvenirs vol ambacht en klasse". Daarnaast is het mogelijk om verschillende soorten snoep te tappen.



Onverwachts

Rookburgh en F.L.Y. gingen vorige week onverwachts open. Voorlopig gaat het om een zogeheten 'soft opening', waarbij de themawereld en de achtbaan op elk moment weer gesloten kunnen worden vanwege technische complicaties. Vandaag wordt ook het bijbehorende hotel in gebruik genomen.

































