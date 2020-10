Efteling

Efteling stelt gratis avond voor zorgverleners uit: 'Veel afmeldingen'

De Efteling heeft besloten om een speciale avondopenstelling voor zorgverleners uit te stellen. Eigenlijk zou het attractiepark op donderdagavond 15 oktober de poorten openen voor 'coronahelden' en hun gezinsleden, onder de noemer 'Wij als Ambassadeur'.



Het was de bedoeling om zo'n vijfduizend gasten te ontvangen. Medewerkers zouden die avond vrijwillig werken. Door de toename van het aantal coronabesmettingen en de bijkomende drukte in de zorgsector ontving de Efteling echter veel afmeldingen, vertelt een woordvoerder.





"Ons doel is om zo veel mogelijk coronahelden in het zonnetje te kunnen zetten, maar zij zijn hard nodig op dit moment", aldus de voorlichter. "Vandaar dat wij de avond gaan verplaatsen." Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt.

