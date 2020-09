Efteling

Efteling Golfpark blijft voorlopig open onder nieuwe uitbater

Het Efteling Golfpark krijgt een nieuwe uitbater. Vanaf 1 januari wordt de golfbaan, gelegen naast het attractiepark, geëxploiteerd door de Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE). De nieuwe naam wordt Golfpark De Loonsche Duinen.



Vorig jaar maakte de Efteling bekend dat het Golfpark op termijn gaat verdwijnen, omdat golfactiviteiten niet passen bij de nieuwe visie van de Efteling om te focussen op het attractiepark zelf. Uiterlijk in 2034 zou het Golfpark definitief sluiten.





De overeenkomst met HGE moet ervoor zorgen dat de golfbaan de komende tien jaar toegankelijk blijft, hetzij niet meer onder de vlag van de Efteling. Het terrein en de gebouwen blijven wel Efteling-eigendom.



Personeel

De verandering heeft ook gevolgen voor het Efteling-personeel dat nu werkzaam is bij het Golfpark. Per 1 januari gaat het om 11,7 fte, waarvan 2,8 fte wordt overgenomen door HGE. Dit betreft de medewerkers die het landschap onderhouden. 7,9 fte wordt ondergebracht op andere plekken binnen de Efteling. Eén fte komt te vervallen.



Voor de werknemers zal dat niet als een verrassing komen. "Het proces loopt al langer achter de schermen", meldt een woordvoerder aan Looopings. "De medewerkers zijn sinds mei 2019 geïnformeerd over de situatie." Hij benadrukt dat de beslissing niet te maken heeft met de coronacrisis. "Desalniettemin heeft het impact op de hele Efteling-organisatie."

