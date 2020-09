Phantasialand

Lunchen met uitzicht op F.L.Y.: Phantasialand opent nieuw restaurant Uhrwerk

Een nieuw restaurant in Phantasialand laat bezoekers een hapje eten met uitzicht op de spectaculaire achtbaan F.L.Y. In het onlangs geopende themagebied Rookburgh is Restaurant Uhrwerk te vinden, een bedieningsrestaurant in steampunkstijl. Het menu bestaat onder andere uit burgers, loaded fries, pasta, dumplings, rundertartaar en poké bowls.



Zo kan er gekozen worden uit vier verschillende 'Rookburgers': met gegrilde kippenborst, rosbief, Ibérico-varkensvlees of zalm. De prijzen - inclusief friet - variëren tussen 17 en 25 euro. Verder zijn er vijf verschillende loaded fries-gerechten met uiteenlopende ingrediënten en twee burgers, voor 23 tot 25 euro.





ZIE OOK: Video: nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. is lust voor het oog



Wie zin heeft in pasta, kan kiezen uit vier opties (16 tot 19 euro). Een plank met gebakken dumplings, gevuld met onder meer ricotta en truffel, kost 15 euro. Voor een normale portie rundertartaar vraagt men eveneens 15 euro. De grote variant van 150 gram kost 26 euro.



Cheesecake

Een fruitige poké bowl met kip staat voor 14,50 euro op de kaart, een pittige poké bowl met zalm is iets duurder: 17 euro. Uhrwerk heeft ook desserts in de aanbieding: een cheesecake (6 euro), karamel met bessen en roomijs (8 euro), appelpudding (6 euro) en een noga-roomtaart (8 euro).



Daarnaast worden in Uhrwerk verschillende soorten bier en sterke drank geserveerd. Het menu wordt uitgereikt in de vorm van een Duitstalige krant. Met behulp van een QR-code is het mogelijk om de Engelse, Franse en Nederlandse vertaling te bekijken.



Hotel

Het themarestaurant telt twee verdiepingen. Boven bevindt zich een toiletruimte. 's Ochtends en 's avonds wordt het etablissement gebruikt om ontbijt en diner te serveren voor gasten van Hotel Charles Lindberg, dat eveneens in Rookburgh ligt.





































ZIE OOK: Prijzen van nieuw Phantasialand-hotel Charles Lindbergh bekend