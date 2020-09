Phantasialand

Video: nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. is lust voor het oog

De gloednieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand zorgt niet alleen voor een soepele vliegervaring; de flying launch coaster is ook een genot om naar te kijken. Dat wordt nog maar eens duidelijk bij het zien van een verbluffende YouTube-video van een Duitse pretparkfan.



Matthias Lübke wist de attractie en het bijbehorende themagebied Rookburgh op kunstzinnige wijze in beeld te brengen. Zijn epische filmpje van bijna drieënhalve minuut geeft een goed beeld van de sfeer en het detailniveau in de themawereld. Op de achtergrond klinkt het nummer Survivor van 2WEI.





Rookburgh werd vormgegeven als een retrofuturistische luchthaven in steampunkstijl. Bezoekers stappen in een "revolutionaire vliegmachine": de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Er is meer dan vier jaar aan de uitbreiding gewerkt. Afgelopen donderdag vond de opening plaats.

