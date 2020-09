Plopsaland De Panne

Samson & Marie nemen videoclip voor Samsonrock op in Plopsaland

Wie is opgegroeid met jeugdhelden Samson & Gert, kent ongetwijfeld de Samsonrock. Het bekende nummer werd gebruikt in haast alle shows van de pratende hond en zijn baasje; Studio 100-oprichter Gert Verhulst. Nu laatstgenoemde het stokje heeft overgedragen aan zijn dochter Marie Verhulst, moest er ook een nieuwe versie van de Samsonrock komen.



De bijbehorende videoclip werd onlangs opgenomen in Plopsaland. Dat gebeurde op het Kermisplein van Samson & Gert, in de kiosk tegenover restaurant Fred Kroket.





Het themagebied is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Zo staat er nog een beeltenis van Gert en ontbreken de verwijzingen naar Marie. Dat viel Samsons nieuwe bazin zelf ook op, toen ze met haar broer een kijkje nam in Plopsaland tijdens de coronasluiting.



Piet Piraat

De originele Samsonrock stamt uit 1991. Destijds werd de rol van Samson gespeeld door Danny Verbiest. Tegenwoordig is dat Dirk Bosschaert, ook bekend als Berend Brokkenpap uit de Studio 100-serie Piet Piraat. In 2008 werd er ook al een nieuwe versie van het rocknummer uitgebracht, ter gelegenheid van de bioscoopfilm Hotel op Stelten. De stem van Samson was die van Peter Thyssen, die de rol tussen 2005 en 2013 voor zijn rekening nam.

