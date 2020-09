Disneyland Paris

Bijzondere video: blik achter de schermen bij Disney-attracties

Disneyland Paris heeft speciale medewerkers in dienst die zich bekommeren om de kleding van Disney-figuren in attracties. Een bijzonder video van achter de schermen laat zien hoe kledingmakers 's ochtends vóór openingstijd attracties nalopen om kostuums van animatronics te controleren. Indien nodig worden ze gerepareerd of vervangen.



Het YouTube-filmpje van bijna vijf minuten volgt leden van kostuumafdeling terwijl ze de personages in bekende attracties als Pirates of the Caribbean nalopen. Ook Sneeuwwitje-darkride Blanche-Neige et les Sept Nains wordt aan een inspectie onderworpen.





Dat levert fascinerende beelden op. Hoogtepunt is een bezoek aan spookhuis Phantom Manor, waar blijkt dat het kostuum van één van de geesten gescheurd is door zijn voortdurende bewegingen. Het naaiatelier komt met een oplossing.



Ondertiteling

De videoproductie is onderdeel van de jaarlijkse European Heritage Days, die vanwege corona dit keer digitaal plaatsvinden. Via de YouTube-app en op desktopversie van YouTube is het filmpje ook beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.

