Drukte op Haagse coronakermis ondanks 'code rood'

Ondanks dat Zuid-Holland is aangemerkt als een brandhaard voor het coronavirus, wordt de kermis in Den Haag nog druk bezocht. De grootste kermis van Nederland bracht afgelopen weekend opvallend veel mensen op de been. Op het terrein stonden lange rijen.



In Noord- en Zuid-Holland loopt het aantal coronabesmettingen zo snel op dat België en Duitsland beide provincies aanmerken als 'code rood'. De Nederlandse overheid heeft verschillende gebieden in de Randstad, waaronder de regio Haaglanden, gekwalificeerd als risicogebied. Daar gelden nu aanvullende maatregelen.





Wie dacht dat die ontwikkelingen kermisgangers zouden afschrikken, heeft het mis. Sterker nog: mensen stonden op zaterdag en zondag massaal in de rij om de Haagse kermis te kunnen betreden. Ook bij de attracties zelf was het druk.



Afstand houden

Officieel moeten volwassen bezoekers voortdurend anderhalve meter afstand houden van andere huishoudens. In de praktijk blijkt dat geen vanzelfsprekendheid. Ook de verplichte looproutes worden door het publiek regelmatig genegeerd.



De kermis op het Malieveld begon op 11 september en moet tot en met 11 oktober duren. Vooralsnog hebben de extra overheidsmaatregelen voor de regio Haaglanden geen directe gevolgen voor het evenement. De kermis sluit doordeweeks om 23.00 uur en in het weekend om 00.00 uur.





























