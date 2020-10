Efteling

Efteling past Game Gallery aan: 'Opstelling bleek niet ideaal'

De Efteling heeft de Game Gallery aangepast om beter te kunnen inspelen op de coronamaatregelen. Daarbij moest één van de spellen het veld ruimen. Het spel Schipbreuk, waarbij deelnemers bordjes kapot moeten gooien, is verdwenen. Daarvoor in plaats kwam een tweede basketbalspel.



"Na de heropening van het park waren bij de Game Gallery vijf spellen in gebruik, om de anderhalve meter afstand te waarborgen", vertelt een Efteling-woordvoerder. "Die opstelling bleek niet ideaal qua capaciteit."





Daarom is besloten om het Schipbreuk-spel te vervangen door een kopie van het bestaande spel Goede Vangst. Bezoekers moeten daar basketballen in een net gooien. De Efteling noemt het 'Fuikvullen'. "Dit spel wordt namelijk het meest gespeeld, Schipbreuk minder", aldus de voorlichter.



Piraat

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij tekende voor het extra spel een vrouwelijke piraat die het basketbalnet lijkt vast te houden. In totaal telt de galerij tien verschillende spellenkramen, een snoepwinkel, een schuilplaats en een fotostudio.





