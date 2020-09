Efteling

Efteling test slimme app met aanbevelingen voor bezoekers

De Efteling is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe app. Het attractiepark wil bezoekers helpen om het meeste uit hun dag te halen door tijdens een bezoek aanbevelingen voor attracties en restaurants te geven. Die worden bepaald op basis van de samenstelling van het gezelschap, de huidige locatie in het park, de actuele wachttijden én de verwachte wachttijden.



"Het is een zelflerend mechanisme dat beter wordt naarmate er meer mensen gebruik van maken", zo laat de Efteling weten. "Je kunt zelf om een aanbeveling vragen wanneer je daar behoefte aan hebt, maar de app zal uit zichzelf ook af en toe een pushnotificatie sturen om een aanbeveling te geven."





Op dit moment wordt de app met een select gezelschap getest onder de noemer 'Efteling Lab'. Gebruikers kunnen hun vijf favoriete attracties opgeven, waarna het systeem met tips komt. Voor het plannen van een route naar een bezienswaardigheid wordt men doorverwezen naar de normale Efteling-app.



Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe app voor iedereen beschikbaar moet zijn.









