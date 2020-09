Walibi Belgium

Foto's: hoogste en snelste achtbaan van de Benelux staat overeind in Walibi Belgium

Walibi Belgium laat pretparkfans watertanden met bouwfoto's van een spectaculaire nieuwe achtbaan. De hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux staat helemaal overeind, zo is te zien op de overweldigende foto's. Het project heeft nog steeds geen naam. In 2021 kunnen bezoekers voor het eerst een ritje maken.



"De laatste onderdelen van onze nieuwe achtbaan werden vandaag geplaatst", meldt het Belgische attractiepark op social media. "Ziet-ie er niet machtig uit?!" Walibi ontwikkelt een Afrikaans themagebied achteraan het park, op een terrein dat voorheen niet toegankelijk was voor publiek.





De donkergroene mega coaster van de gerenommeerde fabrikant Intamin is 50 meter hoog en 1200 meter lang. Naar verwachting zal de topsnelheid 113 kilometer per uur bedragen. Vorige maand werd het hoogste punt bereikt. Het is nu wachten op de treinen, zodat de eerste testritten van start kunnen gaan.



Goliath

Het huidige snelheidsrecord in de Benelux is in handen van lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland, die zo'n 107 kilometer per uur gaat. De hoogste achtbaan in de regio was eerder Goliath in Walibi Holland, met een hoogte van bijna 47 meter.





























