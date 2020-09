Efteling

Efteling zet belletje zachter om buurtbewoners een plezier te doen

De Efteling toont zich een goede buur. Na klachten van omwonenden over geluidsoverlast heeft het attractiepark besloten om een onderdeel van het Volk van Laaf aan te passen. Een luide bel bij het schoolgebouw in het Lavendorpje is om die reden zachter gezet. Dat vertelt Efteling-directeur Fons Jurgens in een interview.



Bij het zogeheten Leerhuys klonk tijdens openingstijd decennialang elke 33 seconden een harde schoolbel. Het geluid drong door tot in Kaatsheuvel. In 2019 werd het plotseling stil. Sinds deze zomer is er weer een geluid te horen, al is dat vele malen zachter dan voorheen.





Een bewuste keuze, bevestigt Jurgens nu. Hij noemt de tegemoetkoming als een onderdeel van een hele reeks aanpassingen om klagende buurtbewoners een plezier te doen. "We hebben de verkeersoverlast, het fileprobleem, ver opgelost door de aanpassingen van de Europalaan, er ligt nu een snelfietsroute langs het park én de geluidswal bij de bussen is verhoogd. En dat zijn alleen nog maar de grote ingrepen."



Bezemwagens

Een andere kleine wijziging heeft betrekking op de bezemwagens van het attractiepark. Daar zijn de stopcontacten verwisseld. "Die moesten 's ochtends om 06.00 uur achteruit het station uitrijden. Mensen klaagden over dat gepiep. Nu rijden ze vooruit en hoor je dus niets."



Jurgens deed zijn uitspraken in gesprek met de Brabantse dagbladen BD, ED en BN DeStem. Hij realiseert zich dat het park nooit iedereen tevreden kan houden. "De Stoomtrein zul je altijd wel horen. En het blauwe licht van Aquanura blijf je in de lucht zien."



Rechter

Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling, waarin staat dat het sprookjespark op verschillende plekken mag uitbreiden. De gemeente keurde het plan goed, maar boze omwonenden stapten naar de rechter.

