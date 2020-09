Efteling

Uitbreiding Efteling is voorlopig van de baan: 'Het geld is even op'

De geplande uitbreiding van de Efteling laat nog langer op zich wachten. Ook als de Raad van State binnenkort groen licht geeft voor de bouw, gaat het attractiepark voorlopig geen actie ondernemen. Door de coronacrisis is de financiële situatie van de Efteling te onzeker, vertelt directeur Fons Jurgens in een interview.



De Efteling is al jaren van plan om aan de oostkant van het bestaande park een nieuwe achtbaan te bouwen. Het gaat om een grote rollercoaster in circusthema, met de werktitel Grand Circus Balancé. De attractie moet gebouwd worden op een ongebruikt stuk grond naast Vogel Rok, tussen het Efteling Hotel en het Kinderspoor.





Het project is onderdeel van een nieuw bestemmingsplan, waar enkele buurtbewoners bezwaar tegen hebben gemaakt. Na veel vertraging is het nu aan de Raad van State om te bepalen of het plan - en daarmee de oostelijke uitbreiding - kan doorgaan.



Miljoenenverlies

Eerder was de Efteling voornemens om meteen te beginnen met bouwen zodra de goedkeuring binnen is. Daar is directeur Jurgens op teruggekomen, zegt hij in gesprek met de Brabantse dagbladen. Het park lijdt dit jaar een miljoenenverlies en de toekomst is onzeker. "Het geld is even op", aldus Jurgens. "Om op dit moment die grote investering te doen, voelt niet goed."



Eigenlijk had de Raad van State rond 1 september duidelijkheid moeten geven, maar de uitspraak laat langer op zich wachten dan gepland. Waarschijnlijk volgt het oordeel uiterlijk half oktober. Jurgens zegt er ondanks alles een goed gevoel over te hebben.

