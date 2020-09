Efteling

Efteling wil bootjesmolen Polka Marina weghalen

Efteling-attractie Polka Marina is waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren. De bootjesmolen uit 1984 staat op de nominatielijst om verwijderd te worden, melden verschillende ingewijden aan Looopings. Na 36 jaar is de familieattractie technisch gezien op. Een opknapbeurt zou geen optie zijn.



Daarom zou de koggenmolen binnen afzienbare tijd moeten verdwijnen. Een woordvoerder van de Efteling kan het nieuws nog niet bevestigen. "Op dit moment kunnen we daar helemaal niets over zeggen", luidt het antwoord. Mogelijk heeft de coronacrisis nog invloed op de planning.





ZIE OOK: Efteling-attractie Polka Marina na zes weken weer open



Polka Marina, gelegen naast horecacomplex Station de Oost in het Ruigrijk, bestaat uit 23 bootjes die golvende bewegingen maken rond een grote grijze walvis. Een ritje duurt ongeveer twee minuten. De attractie komt uit de fabriek van de Nederlandse bouwer Vekoma. Ton van de Ven ontwierp de decors.



Spatschermen

Bij de heropening van de Efteling in mei bleef Polka Marina in eerste instantie dicht. Dat had te maken met de coronaregels: afstand tussen bezoekers kon niet gegarandeerd worden. Zes weken later, na het neerzetten van spatschermen, kon de molen alsnog in gebruik genomen worden.



Meerdere Efteling-attracties uit de jaren tachtig bleken de afgelopen jaren versleten te zijn. In de meeste gevallen koos men ervoor om te investeren in groot onderhoud, zoals gebeurde bij de Python (1981), De Oude Tuffer (1984) en Carnaval Festival (1984). De Bob (1985) heeft het niet gehaald: die werd onlangs vervangen door familieachtbaan Max & Moritz.

ZIE OOK: Uitbreiding Efteling is voorlopig van de baan: 'Het geld is even op'